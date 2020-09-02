Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону 14 — 17 сентября: где и когда

Отключения связаны с испытаниями трубопроводов теплосетей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отключения горячей воды в Ростове-на-Дону 14 — 17 сентября 2020: где и когда. В этот период без коммунальной услуги останутся дома в шести районах города. Рассказываем, по каким адресам прекратят водоснабжение.

КОНКРЕТНО

В северном жилом массиве

В пределах улиц Капустина – Пацаева – Бульвар Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Обсерваторная – Венеры – Каракумская – пр. Королева – пр. Космонавтов – Волкова;

В районе «Темерник»

В пределах улиц Лелюшенко – Миронова – Думенко;

В районе проспекта Ленина

В пределах улиц: Нансена – Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – пр. Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – пр. Нагибина – Новаторов – Врубовая – пер. Актюбинский;

В центре города

В пределах улиц Набережная р. Дон – Сиверса – Локомотивная – Мечникова – Текучева – пр. Театральный – пр. Шолохова – 26 Линии, Пл. Свободы и 21 Линии, .а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко;

В западном жилом массиве

в пределах улиц: пр. Малиновского – Доватора – Мадояна – Стачки – Интернациональная – 2я Володарского – Заводская – Каширская, а также в жилом массиве «Ливенцовка» и по улицам: Пескова, пер. Машиностроительный, С. Разина, 3я Кольцевая, Профсоюзная.

Отключения связаны с испытаниями трубопроводов теплосетей на плотность и прочность. По завершении работ водоснабжение восстановят.