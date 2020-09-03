Жуткая жара и шквалистый ветер: какая погода ожидает ростовчан 3 сентября

В Ростове аномальная жара и сильный ветер Фото: "КП" Архив

Аномальная жара снова вернулась в донскую столицу. Снова в домах местных жителей заработают вентиляторы и кондиционеры. Вдохнуть прохладный воздух горожане смогут вдохнуть только с утра.

В утренние часы будет уже довольно тепло +21...+27, днем столбик термометра достигнет отметки +32...+35. Но немного похолодает к вечеру - +27...+32. Сегодня, 3 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточный. Скорость его порывами будет достигать 8-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 755-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 14 до 41%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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