Парламенты Ростовской и Волгоградской областей объединили усилия в оздоровлении Донского водного бассейна

Свои подписи в документе оставили председатель донского парламента Александр Ищенко и спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин. Фото: ЗС по РО

В Законодательном Собрании Ростовской области состоялось подписание обращения к руководителям 15 регионов России, по которым протекает река Дон и ее притоки. Причиной для этого послужило экстремальное обмеление водного бассейна, что может привести к непоправимым экологическим последствиям.

Свои подписи в документе оставили председатель донского парламента Александр Ищенко и спикер Волгоградской областной Думы Александр Блошкин. Суть обращения заключается в том, чтобы привлечь внимание и разработать специальные программы по реабилитации реки и прилегающих к ней водных объектов.

Проблема затрагивает многие регионы, среди которых Тульская, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Курская, Белгородская, Пензенская, Саратовская, Ростовская и Волгоградская области, Ставропольский и Краснодарский края, а также Республика Калмыкия.

Александр Ищенко высказался по этому поводу и отметил, что проблема обмеления водных объектов фигурировала уже давно, но ранее так остро никогда не стояла.

- Наполнение Цимлянского водохранилища в последние годы не превышает 50-процентной отметки. Под угрозой оказывается не только судоходство, а прежде всего водоснабжение для миллионов людей, мелиорация, сельское хозяйство. У Волгоградской и Ростовской областей единая позиция по оздоровлению реки Дон и Цимлянского водохранилища. Протяжённость Дона в Волгоградской области 537 км, а в Ростовской - 470 км. Проблемы, которые есть сегодня у Дона и Цимлы, наши регионы ощущают наиболее остро, - обратил внимание председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.

Глава донского парламента добавил, что в прошлом году для решения этого вопроса депутаты обратились к федеральному правительству, ведь донской бассейн имеет общегосударственное значение.

- Такая масштабная программа затратна с точки зрения финансирования. Нужно скоординировать усилия всех органов исполнительной власти, а также задействовать тысячи предприятий и организаций. Если мы не остановим обмеление Цимлянского водохранилища, Нижнего Дона, то это может привести к непоправимым экологическим последствиям и ударить по экономике. Нашу позицию слышат и разделяют на федеральном уровне, - отметил Александр Ищенко.

- Сейчас хорошие результаты приносят две масштабные программы, касающиеся реки Волга и озера Байкал. Надеемся, что подобная федеральная программа будет в итоге разработана и для Дона, - добавил председатель донского парламента.

Первыми в работу включились Ростовская и Волгоградская области. Это понятно, ведь именно эти два региона в первую очередь ощущают на себе последствия негативных процессов. Соседние области взяли инициативу на себя и активно привлекают внимание глав других субъектов.

Председатель Волгоградской областной Думы Александр Блошкин добавил, что конференция на тему «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и Донского бассейна», которая прошла летом этого года в Волгодонске, послужила поводом для подписания обращения.

- Нас с Ростовской областью объединяет очень многое. И одной из главных связующих нитей является Цимлянское водохранилище и река Дон. Мы - парламентарии Волгоградской и Ростовской областей - просим коллег поддержать инициативу межрегиональной конференции, то есть разработать региональные программы по реабилитации реки Дон и примыкающих водных объектов. Мы уверены, что коллеги нас поддержат, - подчеркнул спикер Волгоградского областного парламента.

Напомним, что 23 июля 2020 года, в городе Волгодонске прошла межрегиональная конференция на тему «Сохранение экосистемы Цимлянского водохранилища и Донского бассейна». Инициаторами этой конференции были губернаторы наших Ростовской и Волгоградской областей – Василий Юрьевич Голубев и Андрей Иванович Бочаров.