Снял голой и выложил в соцсети: Ухажер решился на коварную месть после ссоры с возлюбленной

Теперь ревнивцу предстоит играть в другие игры. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трудно представить эмоции жительницы Ростовской области, когда она увидела гуляющее по социальным сетям видео, на котором предстала перед всем миром в стиле "ню". Девушка даже не знала, когда оно было снято. А потому, когда пришла в себя от первого шока, то сразу же обратилась в полицию.

Найти тайного оператора было всего лишь делом техники. Им оказался бывший ухажер барышни. Тот долго отпираться не стал и во всем признался: мол, на отчаянный шаг решился сразу после ссоры с возлюбленной.

Когда барышня пришла в себя от первого шока, то сразу же обратилась в полицию. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как рассказали в региональном Следственном комитете, молодой человек тайно установил у себя в комнате веб-камеру, на которой записал любовницу в обнаженном виде. В нем она и предстала перед многотысячной аудиторией Всемирной паутины. При этом девушка не знала, что стала главной героиней видеоролика. И вряд ли мечтала о карьере актрисы такого жанра.

Следователи рассказали ей о том, как такая случайная слава называется на языке уголовного кодекса: «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».

В итоге прокуратура утвердила обвинительное заключение. И совсем скоро горе-ухажер окажется на скамье подсудимых.

Известно, что теперь он может отправиться прямиком за решетку максимум на два года. Но может отделаться исправительными работами - например, мести улицы в парке, или штрафом - до 200 тысяч рублей. Участь мстительного Ромео теперь решит суд.