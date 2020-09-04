Шквалистый ветер не утихает: какая погода ожидает ростовчан 4 сентября

В Ростове ожидается ветреная погода Фото: "КП" Архив

Сильный и прохладный ветер уже который день спасает ростовчан от жары. Но утром из-за него уже приходится одеваться потеплее. Похоже, осень начала потихоньку подкрадываться к донской столице.

В утренние часы будет пока довольно тепло +19...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +30...+31. Но немного похолодает к вечеру - +26...+29. Сегодня, 4 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня будет исключительно восточный. Скорость его порывами будет достигать 13-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать никакие неприятности, и видимость тоже ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 754-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 21 до 32%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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