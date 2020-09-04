Назначен новый начальник ГУФСИН по Ростовской области

Указ о назначении Дмитрия Бехруких подписал президент. Фото: ГУФСИН по Ростовской области.

Президент назначил начальника ГУФСИН по Ростовской области. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 2 сентября.

Должность занял Дмитрий Безруких. Он окончил Красноярскую государственную технологическую академию. В 1996 году Безруких начал карьеру в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного. С 1999 года занимает различные должности в ГУФСИН. В 2015 Дмитрий Безруких возглавил ГУФСИН Ханты-Мансийского автономного округа — Югра.

Бывшего начальника донского ГУФСИН Муслима Даххаева задержали в ноябре 2019 года. До сих пор глава ведомства находится под стражей. Его подозревают в совершении преступления по статье «Разглашение государственной тайны». До Даххаева должность занимал Сергей Смирнов. Смирнова и его заместителя Сергея Ральникова подозревали в получении взяток от бизнесменов. Смирнов скончался в следственном изоляторе. Ральникова признали виновным и приговорили к трем годам колонии строгого режима.