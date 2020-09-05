Магнитные бури и шквалистый ветер: какая погода ожидает ростовчан 5 сентября

В Ростовской области будет временами облачно и снизится температура Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону постепенно начнет холодать. Кроме того, никак не стихает шквалистый ветер. Атмосферное давление и влажность тоже идут на спад.

В утренние часы будет довольно тепло +18...+23, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+30. Но немного похолодает к вечеру - +25...+28. Сегодня, 5 сентября, в донской столице будет переменная облачность. Ранним утром и поздним вечером облака полностью заволокут небо, а днем будет ясно и солнечно. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит два направления: восточный и северо-восточный. Скорость его временами будет достигать 11-15 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 751-754 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 19 до 31%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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