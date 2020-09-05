В Ростовской области удалось локализовать лесной пожар в Тарасовском районе

В Тарасовском районе Ростовской области локализовали масштабный пожар. Фото: ГУ МЧС по РО

Бушующий четвертый день лесной пожар в Тарасовском районе Ростовской области удалось локализовать. Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Напомним, что лесной пожар в донском регионе начался еще в сред, 2 сентября. В этот же день губернатор Василий Голубев прибыл к месту происшествия, а именно в село Патроновка. Там он пообщался с жителями и провел заседание штаба по тушению пожара.

Уже четвертый день масштабное возгорание тушат около 500 человек: специалисты регионального МЧС, областные и муниципальные пожарные. На помощь им было направлено еще десять единиц техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200.

Стоит также отметить, что полностью ликвидировать пламя огнеборцам мешает сильный порывистый ветер, скорость которого временами достигает 22 метров в секунду. К счастью, угрозы для населенных пунктов допущено не было, эвакуация не проводилась. Погибших и пострадавших в этом районе нет.

Вместе с тем, в Тарасовском районе был развернут пункт временного размещения, расщитанный на 78 человек.

- В настоящее время пожар локализован, - сообщил Вадим Валентинович. - Работа по тушению пожара будет продолжаться до полной ликвидации пожара. Наша главная задача - обеспечить безопасность населения и не допустить трагедии

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Продолжает гореть уже только Тарасовский район.

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