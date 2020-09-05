Василий Голубев: "В моей семье несколько человек переболели коронавирусом"

Голубев рассказал о болезни сына. Фото: скрин с прямого эфира

В прямом эфире, проведенном в соцсети "Одноклассники" губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как его семья прошла период самоизоляции.

- Дело в том, что в моей семье несколько человек переболели коронавирусом, - поделился глава региона. - Сын, например, 18 дней пролежал в больнице.

По словам Василия Юрьевича, его жена, дочь и внуки оказались в связи с этим на самоизоляции и перенесли инфекцию бессимптомно. Сам Голубев в это время находился вдали от семьи, в течение месяца ему пришлось общаться с родными только дистанционно. К счастью, все обошлось без последствий.

- Тем не менее, я и сейчас, по-прежнему, их прошу быть осторожными, потому что эта инфекция очень неизвестная и непонятная. А самое тяжелое, что есть для человека - это неизвестность, - подытожил губернатор Ростовской области.

На Дону выздороветь смогли 14 995 человек, из них 98 вчера. Коэффициент распространения инфекции чуть выше нормы – 1,09. Донской губернатор рассказал - будет ли возвращать режим самоизоляции.

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Василий Голубев заявил, что не собирается возвращать режим самоизоляции на Дону.

"У меня нет таких намерений," - отметил губернатор.

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