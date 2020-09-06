Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 сентября 2020 года: число выздоровевших приближается к 15 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 144 человека Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 6 сентября прирост за сутки - 144 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 17 630 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 144 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находятся 56 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 373 дончан. Выздороветь удалось 14 995 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 419,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (54), Новочеркасске (20), Каменске-Шахтинском (11), Батайске (7), Красносулинском районе (5), Волгодонске (5), Азовском (4), Белокалитвинском (4), Кагальницком (4), Каменском (4), Аксайском (3), Зерноградском (3), Миллеровском (3), Сальском (3) районах, Таганроге (3), Мясниковском (2) районе, Гукове (2), Багаевском (1), Боковском (1), Мартыновском (1), Октябрьском (1) районах, Азове (1), Новошахтинске (1), Шахтах (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 22,2 % - в возрасте от 18 до 45 лет; 46,5 % - от 46 до 65 лет; 17,4 % - от 66 до 79 лет; 7,6 % - старше 80 лет; 6,3 % - дети. В стационарах содержатся 1 072 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 49,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 83-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 96-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, позднее обращение за медицинской помощью; 85-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 83-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, неврологическими нарушениями.

Врачи следят за состоянием 7 216 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета почти 73,9 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 81 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 307 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 543,2 тысячи исследований.

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