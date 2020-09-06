Пасмурно и ветрено: какая погода ожидает ростовчан 6 сентября

В Ростове пройдет дождь Фото: "КП" Архив

Осень потихоньку начинает вступать в свои права в донской столице. Понижение температуры, дождь и усиление ветра - это все ее привилегии. В связи с этим желающим прогуляться горожанам следовало бы одеться потеплее и прихватить с собой зонтики.

В утренние часы будет уже довольно тепло +19...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +25...+26. Но немного похолодает к вечеру - +22...+25. Сегодня, 6 сентября, в донской столице будет стоять облачная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать ближе к полудню, хотя не исключено, что мелкий дождь будет идти и целый день.

Ветер сегодня будет исключительно восточный. Скорость его порывов временами будет достигать 9-14 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 752-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 21 до 60 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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