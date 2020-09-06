Экологическое будущее Ростова-на-Дону — в программе «Единой России»

До 2025 года в Ростове-на-Дону предстоит отремонтировать не менее 400 детских площадок. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

Реконструкция и благоустройство дворов, а также общественных пространств, вместе с внедрением раздельного сбора отходов и переходом на контейнерный сбор мусора по всему городу стали основными приоритетами политической программы «Единой России», посвященной тематике экологического будущего Ростова-на-Дону.

Всего за пять в донской столице было посажено более 35 тысяч деревьев. В среднем количество высаживаемых зеленых насаждений с каждым годом увеличивается на 27%. Вместе с тем, из-за несанкционированной вырубки за этот же период времени погибли свыше 20 тысяч деревьев. Это печальное обстоятельство заставило кардинально изменить подходы к озеленению, используемые в городе.

Как отметил лидер партийного списка «Единой России» на выборах депутатов городской Думы Алексей Логвиненко, ростовчане видят, что донская столица становится совершенно другой — значительно более ухоженной и гостеприимной.

- Люди видят разницу между «было» и «стало». В этом году город стал другим. Стал чище. Мы поменяли подходы к озеленению: впервые за долгие годы на клумбах появились тюльпаны. Изменили порядок вырубки деревьев. Теперь, чтобы снести здоровое дерево, нужно заплатить за саженец нового, его высадку и трехлетнее содержание. Дорого, но иначе мы ситуацию не переломим, - уверен Логвиненко.

При этом он подчеркнул, что было обеспечено финансирование с учетом посадки деревьев 30% компенсационного озеленения. Ранее возможность по соблюдению этой пропорции отсутствовала.

Еще одним заметным нововведением стало привлечение подрядчиков по озеленению на более длительный срок, чем ранее. Теперь вместо одного года сотрудничество рассчитано на трехлетний период. Благодаря этому подрядные организации могут уверенно и методично готовится к запланированным работам — например, закупать саженцы не опасаясь проиграть в предстоящем муниципальном конкурсе.

Алексей Логвиненко также обозначил планы по благоустройству Ростова на ближайшее будущее. Он сообщил, что уже осенью в городе появится много хвойных растений. Но это — только начало новой программы по масштабному озеленению.

- Если говорить о планах на 2020–2025 годы, то есть на период полномочий седьмого созыва гордумы, то за это время мы намерены высадить в Ростове минимум 15 тысяч деревьев и 50 тысяч кустарников. Подчеркну - это нижняя планка, мы будем стремиться к более высоким показателям. В нынешнем году планируется завершить создание восьми пешеходных зон, а до 2023 года в городе появятся еще восемь новых бульваров и аллей, - поведал о будущих преобразованиях лидер партийного списка.

Кроме того, Алексей Логвиненко сообщил о том, что до конца 2020 года будет завершена реконструкция проблемного объекта — ростовского парка «Собино».

Особое внимание при благоустройстве парка будет уделено сохранению многолетних зеленых насаждений, которые являются его главной ценностью, посадке новых деревьев в количестве 200 штук и созданию розария. В планах превратить парк Собино в место отдыха и тишины, комфортное для прогулок с семьей и занятий спортом. Уже в этом году здесь появятся современные детские и спортивные комплексы, велодорожки, площадка для торжественных мероприятий и амфитеатр.

- Уже к концу этого года Ростов получит красивую и благоустроенную территорию для отдыха. Мы поменяли концепцию парка – теперь это будет место спокойного отдыха и тишины, - пояснил лидер партийного списка «Единой России».

Еще одна принципиальная задача, поставленная «единороссами» - завершить в 2021 году создание «первой мили» непрерывного экологического парка вдоль реки Темерник (участок от моста на ул. Шеболдаева и ул. Вавилова до Ростовского зоопарка). А в 2024 году обустроить «вторую милю» – в районе парка «Дружба».

Сейчас на «первой миле» протяженностью 2,1 км завершаются работы по обустройству проездов и тротуаров, озеленению территории, установке системы электроснабжения, систем видеонаблюдения, полива. Предусмотрены сооружение моста через реку Темерник, укладка велосипедных и пешеходных дорожек, а также обустройство мест для отдыха и занятий спортом.

- В результате жители города получат красивую зону комфорта и отдыха, - считает Алексей Логвиненко.

Также, как отметил лидер партийного списка, в планах есть создание парка им. 70-летия Победы в «Суворовском». При этом Логвиненко пояснил, что парки и аллеи не являются основными местами притяжения жителей Ростова и это следует понимать.

- Дворы - вот, что заботит всех нас особенно. В ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ростове в 2017–2018 годах было благоустроено 116 дворовых территорий. Мы будем продолжать заниматься этой работой и дальше, но для этого необходимо выполнить важную программную задачу — провести глобальную инвентаризацию всех дворов многоквартирных домов в городе, чтобы выявить те из них, которые нуждаются в обновлении, и провести там соответствующие мероприятия по благоустройству. В том числе отремонтировать за пятилетний период не менее 400 детских площадок, - сообщил Алексей Логвиненко.

В числе других задач, поставленных «Единой Россией», оказалось обеспечение реконструкции системы ливневой канализации и строительство очистных сооружений ливневых сточных вод. Помимо этого «единороссы» намереваются разработать действенные механизмы для создания в донской столице системы раздельного сбора отходов, включая экономические стимулы для первичной сортировки отходов.

- Нам необходимо внедрить на территории города контейнерный сбор отходов с поэтапным переходом на раздельный сбор отходов и добиться ликвидации свалочных очагов, - сформулировал программные цели лидер партийного списка партии.

Алексей Логвиненко добавил, что до 2024 года нужно завершить рекультивацию полигона ТКО, расположенного в Северо-Западной промзоне, и продолжить мероприятия, направленные на повышение индекса качества городской среды.

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».