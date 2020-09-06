Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 6 сентября 2020 года: 155 новых заболевших

В Ростовской области еще 144 человека заразились коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 6 сентября прирост за сутки - 155 человек.

В Ростовской области опасную инфекцию подхватили уже 17 785 человек. По данным, предоставленным Роспотребнадзором, за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 155 дончан. На данный момент к аппаратам ИВЛ подключены 56 человек. Из общего количества зараженных 373 местных жителя погибли. Но излечиться смогли уже 15 022 заболевших. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 423,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (89), Батайске (8), Шахтах (7), Мартыновском (7), Тацинском (6), Волгодонском (3), Пролетарском (3), Ремонтненском (3), Семикаракорском (3), Багаевском (2), Дубовском (2), Егорлыкском (2), Орловском (2), Кагальницком (2), Тарасовском (2), Усть-Донецком (2), Верхнедонском (1), Белокалитвинском (1), Заветинском (1), Зерноградском (1), Родионово-Несветайском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Шолоховском (1), Сальском (1) районах, Гукове (1), Новочеркасске (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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