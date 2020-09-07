Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 сентября 2020 года: от коронавируса излечились более 15 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 155 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 7 сентября прирост за сутки - 155 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 17 785 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 155 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 56 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 373 дончан. Выздороветь удалось 15 022 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 423,2. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (89), Батайске (8), Шахтах (7), Мартыновском (7), Тацинском (6), Волгодонском (3), Пролетарском (3), Ремонтненском (3), Семикаракорском (3), Багаевском (2), Дубовском (2), Егорлыкском (2), Орловском (2), Кагальницком (2), Тарасовском (2), Усть-Донецком (2), Верхнедонском (1), Белокалитвинском (1), Заветинском (1), Зерноградском (1), Родионово-Несветайском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Шолоховском (1), Сальском (1) районах, Гукове (1), Новочеркасске (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 29,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,9% - от 46 до 65 лет, 18,1% - от 66 до 79 лет, 9% - старше 80 лет, 1,9% - дети. В стационарах содержатся 1 094 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 49,9%.

Врачи следят за состоянием 7 150 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета более 74 тысяч человек. За весь период за помощью к медикам обратились 71,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 460 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 548,7 тысячи исследований.

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