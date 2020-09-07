Резкое похолодание в Ростовской области: Синоптики обещают до +11 градусов

В Ростовской области постепенно наступает осень. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже на следующей неделе в Ростовской области температура воздуха может значительно понизиться. Первые шаги осени уже на подходе и по прогнозам синоптиков в ближайшие 10 дней похолодает до +11 градусов. Об этом сообщили на сайте донского гидрометцентра.

Серьезные перепады температуры ожидают жителей южной столицы уже в ближайшие выходные. Так в воскресенье, 13 сентября, ночью ожидается +16 градусов, а днем все еще жаркое солнце нагреет воздух до +30 градусов.

На следующий день, 14 сентября, похожая ситуация: +17 в темное время суток и +31 - днем.

Серьезное похолодание начнется с 15 сентября. Во вторник, как только солнце спрячется за горизонт, воздух охладится до +12. Ситуация немного изменится при появлении первых лучей, но жарко, как раньше уже не будет, - +20.

А вот уже 16 сентября, в среду, ростовчанам придется носить с собой теплые вещи. В темное время суток температура упадет до +11 градусов, а днем вновь поднимется - +22.

Как правило, у нас в Ростовской области смена сезонов сопровождается резкими перепадами температуры. Лето отступает долго, постоянно конкурируя с осенью. Можно с уверенностью сказать, что сразу после временного похолодания, ростовчан и жителей донского региона ожидает бабье лето.

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