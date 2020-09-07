Облачность и холодный ветер: какая погода ожидает ростовчан 7 сентября

В Ростове будет пасмурно и прохладно Фото: "КП" Архив

В донской столице постепенно начинается похолодание. Ветер с каждым днем становится все холоднее и более пронизывающим. Температура воздуха постепенно снижается, заставляя горожан одеваться теплее. И даже пасмурная осенняя погода стала устанавливаться чаще.

В утренние часы будет еще довольно тепло +20...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+29. Но немного похолодает к вечеру - +23...+27. Сегодня, 7 сентября, в донской столице с утра будет стоять облачная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков,не ожидается. Солнце покажется из-за туч ближе к полудню.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывов временами будет достигать 7-10 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 39 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха днем понизится до +26.

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