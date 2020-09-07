«Главная цель бюджетного послания губернатора - повышение качества жизни жителей Дона»

В Заксобрании Дона состоялось заседание дискуссионной площадки, посвященное формированию проекта областного бюджета на 2021-2023. Фото: Анатолий Карбинов

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось заседание дискуссионной площадки, посвященное формированию проекта областного бюджета на 2021-2023 годы в свете бюджетного послания губернатора Василия Голубева.

Как отметил первый зампредседателя донского парламента – председатель комитета по бюджету Андрей Харченко, в своем послании глава региона определил ключевые целевые установки и параметры бюджетной политики на три года, подчеркнув при этом необходимость оперативного перехода от антикризисных мер к обеспечению устойчивого роста по всем направлениям экономики и социальной сферы области.

- Губернатор Василий Голубев выступил с бюджетным посланием, в котором обозначил приоритеты государственной политики региона на ближайшую перспективу. Для всех уровней государственной власти определена главная цель – повышение качества жизни жителей Дона, - подчеркнул Андрей Харченко.

Обсудить, как это послание будет отражено в основных стратегических документах Ростовской области, и в первую очередь, в проекте регионального бюджета на ближайшую трехлетку собрались члены областного правительства, депутаты донского парламента, руководители областных ведомств, представители Общественной палаты Дона, а также делового и научного сообществ.

По словам замгубернатора Ростовской области – министра финансов Лилии Федотовой поручения губернатора будут учтены в проекте бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

- В том числе, ежемесячная выплата малоимущим семьям при рождении первенца, пособия малоимущим семьям при рождении третьего и последующих детей, ежемесячная выплата малоимущим семьям на детей от трех до семи лет. Будет продолжена выплата регионального материнского капитала, а временная адресная помощь малоимущим семьям, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, которая была предусмотрена до 1 октября 2020 года, будет продлена до конца 2020 года, - отметила она в своем докладе.

Кроме того, особое внимание в ближайшие годы будет уделено адресной помощи в виде социального контракта. Эта форма поддержки предполагает выделение государством средств гражданам взамен на обязательство получить образование, трудоустроиться, основать свое небольшое дело или обустроить личное подсобное хозяйство.

- В 2019 году было заключено свыше 5 тысяч контрактов. Из всех малоимущих граждан, кому была оказана социальная помощь, это меньше 4 %. План – довести до 34 % в ближайшие несколько лет. На эти цели в 2021 году планируется выделить более 800 млн рублей, - пояснила Лилия Федотова.

Перспективность такого направления поддержки также отметила председатель комитета Заксобрания по образованию Светлана Мананкина, акцентировавшая внимание на то, что эффективность реализации соцконтрактов на практике будет зависеть от множества факторов.

- И прежде всего, от того, как мы обучим этих людей обращаться с теми деньгами, которые они получат. А деньги достаточно серьезные. На них можно и личное подсобное хозяйство на ноги поставить, и организовать свое небольшое дело в качестве самозанятого. Но без определенных знаний люди не смогут должны образом воспользоваться этой возможностью, – считает Светлана Мананкина.

Другая серьезная тема, которой коснулись эксперты на дискуссионной площадке, связана с модернизацией системы социального обслуживания старшего поколения. Уход за людьми пожилого возраста и инвалидами должен стать постоянным, а также включать в себя социальную, и медицинскую помощь. На данный момент такой прогрессивный принцип работы уже внедрен в 12 муниципалитетах донского региона.

- Есть задача – к 2022 году обеспечить полный охват им всех 55 городов и районов области. Это потребует значительного увеличения финансирования – более, чем в 3 раза, до 2,1 млрд рублей в год, - рассказал о готовящейся модернизации Андрей Харченко.

При этом, согласно посланию губернатора, инвестиции в донское здравоохранение не будут прекращены с окончанием пандемии. В ближайшей перспективе планируется открытие в дополнение к уже десяти действующим еще трех центров амбулаторной онкологической помощи в городах Батайск, Миллерово и Белая Калитва.

Аналогичная задача ставится и в отношении первичных сосудистых отделений. Также в приоритетах на ближайшие три года модернизация детских поликлиник, развитие первичной медико-санитарной помощи и ликвидация кадрового дефицита на Дону.

Отдельно губернатор обозначил важность создания условий для самореализации и развития талантов, как одной из пяти национальных целей развития России до 2030 года. Для этого в регионе построят 12 школ и 43 детских сада, а также откроют на базе сельских школ и школ малых городов не менее 250 образовательных центров «Точка роста». Вместе с этим, в Ростовской области предстоит отремонтировать 54 учреждения культуры и обеспечить строительство более 100 спортивных объектов.

- Эти и многие другие проекты будут реализованы, в том числе с помощью инициативного бюджетирования. Губернатор счел необходимым увеличить объем средств, ежегодно направляемых на поддержку инициатив граждан. Рост финансирования составит до 300 млн рублей в год. За три года планируется воплотить в жизнь более 450 инициативных проектов, - сообщил Андрей Харченко.

Среди других приоритетных направлений, отмеченных Василием Голубевым в своем послании, создание комфортной и безопасной среды для жизни в регионе (предполагающее, в том числе, увеличение к 2024 году доли жителей области, обеспеченных качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения, до минимального уровня в 90%), а также приведение в порядок автодорог трех донских агломераций – ростовской, шахтинской и таганрогской.

- В них входят дороги 21 муниципального образования области, где проживают порядка 70 % жителей области. Задача на территории агломераций – довести долю дорог, находящихся в нормативном состоянии, до 82 %. И как минимум на 32 % сократить число мест, где ДТП происходят наиболее часто. Не менее важной остаётся задача и по улучшению состояния дорог на территориях, не вошедших в агломерации, - уточнил Андрей Харченко.

Ключевые приоритеты были обозначены и в экономике региона. В из числе - рост производительности труда, развитие переработки, обеспечение перехода от сырьевого экспорта к продуктам с высокой долей добавленной стоимости, а также снятие инфраструктурных ограничений для инвесторов и развитие малых форм хозяйствования и увеличение занятых в малом и среднем бизнесе. Отдельный момент - обеспечение доступности господдержки для бизнеса, оказавшегося в трудной ситуации.

Заслушав информацию докладчиков и обсудив высказанные замечания и предложения, участники дискуссионной площадки рекомендовали комитетам Заксобрания Дона и всем ответственным органам исполнительной власти региона подготовить необходимые изменения в областное законодательство, которые будут направлены на реализацию бюджетного послания губернатора Василия Голубева.