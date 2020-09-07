Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 сентября 2020: число зараженных дончан приближается к 18 тысячам

С начала пандемии от коронавируса вылечились 15 059 человек. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 7 сентября прирост за сутки составил 62 заболевших. Всего в Ростовской области выявили еще 151 зараженного коронавирусом. Число инфицированных в донском регионе достигло 17 936.

Новые случаи заражения кроме Ростова выявили еще в 30 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (62), Таганроге (12), Егорлыкском (7), Каменске-Шахтинском (7), Морозовском (6), Мясниковском (6), Обливском (6), Новошахтинске (5), Новочеркасске (4), Аксайском (3), Зимовниковском (3), Усть-Донецком (3) районах, Шахтах (3), Багаевском (2), Заветинском (2), Миллеровском (2), Пролетарском (2), Сальском (2) районах, Батайске (2), Азовском (1), Дубовском (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Красносулинском (1), Неклиновском (1), Семикаракорском (1), Целинском (1), Цимлянском (1) районах, Азове (1), Волгодонске (1) и Гукове (1).

Новые случаи заражения кроме Ростова выявили еще в 30 городах и районах области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки выздоровели 37 пациентов. С начала пандемии от коронавируса вылечились 15 059 человек. За все время жертвами коронавируса стали 373 заболевших.