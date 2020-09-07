«Дралась» с мужем, воевала с соперницами и худела: Алана Мамаева отмечает день рождения

Алану Мамаеву можно назвать идеальной супругой. Фото: instagram.com/alana_mamaeva.

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева Алана отмечает 33-летие. Этот год стал для известной красавицы щедрым на события. Она переехала в Ростов, отмечала первые успехи супруга, откровенничала об отношениях и даже боролась с безумными фанатками. Рассказываем о главных событиях.

Простила и поддержала мужа

Главные события в жизни Аланы Мамаевой произошли почти год назад. В сентябре 2019 из колонии вышел ее супруг Павел. После освобождения полузащитник присоединился к ФК «Ростов». Жена и дети последовали за Павлом в донскую столицу. Возлюбленные сразу же стали делиться с подписчиками фотографиями на фоне местных красот. А ростовчане тепло поприветствовали звездную пару в социальных сетях.

Мамаева активно поддержала мужа в начале карьеры в «Ростове». Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Алану Мамаеву, вообще, можно назвать идеальной супругой. Она встала на сторону Павла в сложной ситуации и дождалась из колонии. После освобождения футболиста молодая жена начала его поддерживать в начале карьеры. Так, когда полузащитник забил первый гол в составе «Ростова», она сразу поделилась радостью с подписчиками.

Борьба с фанатками

Как и другие известные футболисты, Павел Мамаев привлекает многих дам. Однако иногда это женское внимание переходит все границы. В феврале полузащитник сам пожаловался на одну из своих фанаток. Поклонница начала преследовать супругов, без зазрения совести писала гадости про Алану и обсуждала ее отношения с мужем. Более того, однажды фанатка даже позвонила Мамаевым в номер отеля.

Однажды и без того стройная Алана решила сбросить еще несколько килограммов. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

И в этой истории мудрой жене пришлось проявить терпение. Об этой ситуации Алана лаконично высказалась в своем «Инстаграме»: «Не пытайтесь разрушить чужое счастье – можете погибнуть под его развалинами». Подписчики советовали разобраться с соперницей, обратиться в полицию или просто поговорить по душам. Что из этого выбрала супруга футболиста, и чем закончилась история, знаменитости утаили.

СТРАННОСТИ МУЖА

Временами Алана рассказывала подробности об отношениях с супругом. Так она призналась, что постоянно дерется с мужем. Звезда подчеркнула, что они занимаются этим в шутку.

- С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы, - рассказывает Алана Мамаева в одном из интервью.

Алана Мамаева ведет свой Youtube-канал о пластических операциях. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Алана рассказала, что супруг может весьма необычно выражать чувства к ней. Например, если футболисту нравится, как выглядит Алана, он специально подходит к ней, толкает и смеется

РУССКАЯ ДЖОЛИ

Мамаева постоянно помогает жертвами неудачной пластики и нападений исправить дефекты. Однажды она захотела изменить и свою внешность. Как призналась Алана, она хотела бы сбросить вес с 59 до 53 килограммов. Красавица попросила совета у подписчиков.

Поклонники начали наперебой отговаривать звезду от диет. Как заметили многие, Мамаева и сейчас выглядит стройной. Потеря веса, по их мнению, только навредить Алане.

1 сентября Мамаевы отвели детей во второй и третий классы. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

В день рождения поклонники снова отметили, что и в свои 33 года именинница замечательно выглядит. Пользователи сети назвали ее «русской Джоли», «мудрой женой» и «подтянутой красавицей».

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