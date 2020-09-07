Парламент Дона организовал форум учителей и родителей «Уроки патриотизма»

Поводом к открытой дискуссии стали поправки в Конституцию, на основании которых будут дополнены воспитательные школьные программы. Автор фото — Анатолий Карбинов

Донской парламент стал инициатором форума учителей и родителей «Уроки патриотизма: школа, дети, родители, общество», состоявшегося в городском пространстве Ростова-на-Дону «Точка кипения» в очно-дистанционной форме.

Поводом к открытой дискуссии, в частности, стали поправки в Конституцию, на основании которых будут дополнены воспитательные школьные программы. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания региона, представители органов исполнительной власти, общественных организаций, духовенства, делового и научного сообщества и, конечно же, родители учеников.

Благодаря видеосвязи в форуме приняли участие более тысячи человек. Поделились своими мыслями учителя истории, русского языка и литературы. В свою очередь, школьники показали примеры интерактивных проектов по истории донского края.

Как отметил на своей странице в соцсети спикер парламента Дона Александр Ищенко, в развитие конституционных поправок с 1 сентября этого года вступили в силу изменения в федеральный закон об образовании, что будет иметь заметный практический эффект.

- Школам ставится задача к 1 сентября 2021 года иметь у себя программы по воспитанию патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Никто не будет отрицать, что в школах эта работа и сегодня ведется. Но теперь воспитательная составляющая в образовании становится более значимой и системной. Позиция депутатов Законодательного собрания как раз об этом - о необходимости регионального компонента в воспитательных школьных программах. Ведь история и культурная самобытность донского края находятся в неразрывной связи с историей и культурой России, - подчеркнул председатель Законодательного собрания региона.

Одна из прозвучавших на форуме инициатив предлагает, чтобы все школьники Ростовской области, независимо от места жительства, хотя бы раз за период обучения обязательно посетили с классом памятные места донского края - Самбекские высоты и Змиевскую балку, музеи Шолохова в Вешенской и Чехова в Таганроге, Новочеркасский и Старочеркасский соборы, а также другие значимые объекты.

У семьи и школы совершнно особая роль в воспитании подрастающего поколения. В этом уверена учитель русского языка и литературы средней №1 города Новочеркасска Татьяна Рябчук.

- Это ежедневная, кропотливая, систематическая работа. Потому что любовь можно воспитать только любовью, вмещающей в себя терпимость, милосердие, совестливость и доброту, - считает педагог.

Вице-спикер донского парламента Александр Скрябин обратил внимание на важность присутствия на форуме представителей всех ветвей власти.

- В обновленном тексте Конституции фундаментально закреплены нормы, которые тесно связаны между собой. Так или иначе, они все служат укреплению государственного суверенитета, в том числе и те статьи Конституции, которые посвящены самым значимым для нашего общества духовно-нравственным ценностям. Защита исторической правды, преемственности поколений, многонациональной самобытности, памяти об идеалах предков, русского языка и культуры. А конституционная норма о том, что дети являются приоритетом государственной политики, призывает нас выстраивать воспитание подрастающего поколения на основах гражданственности, осознания сопричастности своей жизни с судьбой своего Отечества, - убежден Александр Скрябин.

Активную позицию в воспитании молодежи занимает Русская православная церковь. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отметил, что нужно помнить о том, что что патриотизм — это, прежде всего, нравственный поведенческий идеал.

- Это не только слова, а в большей степени поступок. Патриотизм связан с внутренним духовным источником. Порой в воспитании мы стараемся юных людей заставить делать то, что не столько интересно им самим, сколько тешит наше с вами чувство взрослых людей, возможно принося при этом нам же радостное облегчение. Воспитание - это не формирование чего либо, это не придание сырой глине формы кувшина, это не заучивание правильных тезисов и реакций. Воспитание - это взращивание. Это самостоятельная работа ума и сердца, - уверен митрополит.

На форуме было также высказано предложение возобновить бесплатные показы фильмов о войне. Такой киносезон, посвященный 75-летию Великой Победы, открыли в начале 2020 года в донской столице. Однако из-за пандемии пришлось взять паузу. Тем не менее, сейчас сеансы успешно возобновлены.