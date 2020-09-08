Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 сентября 2020 года: количество зараженных приближается к 18 тысячам человек

В Ростовской области коронавирусом заразился еще 151 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 8 сентября прирост за сутки - 151 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 17 936 человек. По последним данным Роспотребнадзора, был зафиксирован - 151 новый случай заболевания. В тяжелом состоянии находятся 55 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 373 дончан. Выздороветь удалось 15 059 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 426,8. Коэффициент распространения инфекции – 1,08.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 31 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (62), Таганроге (12), Егорлыкском (7), Каменске-Шахтинском (7), Морозовском (6), Мясниковском (6), Обливском (6), Новошахтинске (5), Новочеркасске (4), Аксайском (3), Зимовниковском (3), Усть-Донецком (3) районах, Шахтах (3), Багаевском (2), Заветинском (2), Миллеровском (2), Пролетарском (2), Сальском (2) районах, Батайске (2), Азовском (1), Дубовском (1), Зерноградском (1), Кагальницком (1), Красносулинском (1), Неклиновском (1), Семикаракорском (1), Целинском (1), Цимлянском (1) районах, Азове (1), Волгодонске (1) и Гукове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 23,9% - в возрасте от 18 до 45 лет, 49% - от 46 до 65 лет, 21,2% - от 66 до 79 лет, 4,6% - старше 80 лет, 1,3% - дети. В стационарах содержатся 1 152 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 53%.

Врачи следят за состоянием 7 403 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 74,2 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 81,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день перевели 4 142 теста на коронавирус. За весь период было проведено 552,8 тысячи исследований.

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