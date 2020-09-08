Утреннее похолодание и легкий ветерок: какая погода ожидает ростовчан 8 сентября

Утром - прохлада, днем - жара Фото: "КП" Архив

Похоже, ростовчан ожидают последние жаркие деньки. По утрам уже начало ощутимо холодать, но днем все еще тепло. Атмосферное давление сегодня тоже будет нестабильным, что не лучшим образом отразится на состоянии гипертоников.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +16...+23, днем столбик термометра достигнет отметки +30...+31. Но немного похолодает к вечеру - +24...+28. Сегодня, 8 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит три направления: восточное и северо-восточное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-10 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 754-756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 25 до 59 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Распогодится только ближе к полудню.

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