В Ростове выбрали победителей премии «Бизнес-успех»

Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ

В Ростове-на-Дону выбрали победителей премии «Бизнес-Успех». Предприниматели представили свои новые идеи и проекты 3 сентября на региональном этапе в ростовской «Точке кипения». ПСБ традиционно стал партнером мероприятия.

Лучшие предпринимательские инициативы отметили в шести номинациях. ПСБ выбрал и наградил предпринимателей в двух из них: «Лучший бизнес-проект» и «Лучший производственный проект». Победителем среди лучших молодежных бизнес-проектов стала Наталья Марченко, владелец магазина корейской косметики «Lotusshop». В номинации «Лучший производственный проект» победу одержал Александр Копачевский — владелец компании «Террикон Склад-Сервис».

Оба победителя получили от ПСБ PR-пакет для развития и медиаподдержки бизнеса, возможность представить свой бизнес в рамках фотовыставки «Бизнес в объективе», сертификат на бесплатное открытие и ведение расчетного счета в течение 3 месяцев. Победители представят Ростовскую область на федеральном этапе национальной премии «Бизнес-успех».

Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ

На площадке форума параллельно прошла традиционная фотовыставка ПСБ «Бизнес в объективе» - масштабный проект банка, который направлен на популяризацию предпринимательства.

— В этом году проекту исполняется шесть лет. Наша фотовыставка наглядно демонстрирует роль бизнеса в социально-экономическом развитии страны, показывает лицо малого и среднего бизнеса, его повседневную жизнь. Каждый из героев создавал своё дело с нуля и теперь вдохновляет других предпринимателей и тех, кто хочет начать свое дело и только задумывается об этом пути. Фотографии говорят о том, что «бизнес - это не просто, но я счастлив, что этим занимаюсь», — рассказала директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева.

За шесть лет состоялось более 800 выставок «Бизнес в объективе» в разных городах России — от Калининграда до Владивостока. Каждый год в проекте принимают участие порядка 200 человек. В этом году проект трансформировался. В марте 2019 года его выставляли на финале премии «Бизнес-успех» в виде огромных светящихся кубов, а в мае выставку открыли на вокзалах Санкт-Петербурга и Москвы.

На выставке в Ростове были представлены фотографии 10 донских бизнесменов. Среди них — производитель вина, владелец конноспортивного клуба, магазина детской одежды, салона красоты, фитнес-клуба и другие. Фотовыставку смогли оценить и участники форума, которые подключились онлайн.

Одна из участниц фотовыставки – Ольга - работает в сети фитнес-клубов. Девушка рассказала, какими возможностями ПСБ она воспользовалась в период ограничений.

— Мы в нужный момент очень быстро оформили кредит на заработную плату и смогли предотвратить наше закрытие, — рассказала она.

Фото: предоставлено пресс-службой ПСБ

Владелец сети ломбардов и магазинов электроники и ювелирных изделий Хамид поделился, что благодаря поддержке банка удалось сохранить штат сотрудников.

— Во время пандемии в наших магазинах стало намного меньше покупателей, спрос упал. В ПСБ нам предложили воспользоваться кредитом на выплату зарплаты сотрудникам. Буквально через день после подачи документов мы уже получили деньги. Мы смогли сохранить штат и расплатиться с поставщиками, — пояснил бизнесмен.

Деловой частью программы стал круглый стол с участием предпринимателей, сотрудников Администрации Ростова-на-Дону, Управления федеральной налоговой службы России по Ростовской области, а также представителей ПСБ. Участники и спикеры мероприятия еще раз убедились в том, что бизнес-успех складывается из активной позиции и действий предпринимателя, и, безусловно, качественной поддержки государственных и финансовых институтов.