Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 8 сентября 2020: число зараженных дончан перевалило за 18 тысяч

За последние сутки выздоровели еще 85 человек. Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростове-на-Дону на 8 сентября прирост за сутки составил 74 заболевших. В Ростовской области за сутки коронавирусом заразились еще 147 человек. 8 сентября число инфицированных достигло 18 083.

Кроме Ростова новые случаи заражения выявили в 26 городах и районах области: Шахтах (12), Егорлыкском (8), Зерноградском (8), Неклиновском (5), Кагальницком (4), Песчанокопском (4) районах, Батайске (3), Новочеркасске (3), Аксайском (2), Весёловском (2), Каменском (2), Кашарском (2), Сальском (2) районах, Азове (2), Гукове (2), Звереве (2), Азовском (1), Миллеровском (1), Морозовском (1), Октябрьском (1) Пролетарском (1), Семикаракорском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новошахтинске (1) и Таганроге (1).

Подтвердилась смерть от COVID-19 еще пяти человек. Это 92-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы и почек; 72-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ; 71-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринологическим заболеванием и анемией сложного генеза. Жертвами коронавируса стали 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ; 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. С начала пандемии скончались 378 зараженных.

За последние сутки выздоровели еще 85 человек. За весь период от коронавируса вылечились 15 144 пациента.