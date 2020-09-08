Ростовская область оказалась на третьем месте в России по приросту числа больных коронавирусом

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 18 083 случая заражения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская области поднялась на третье место в России по приросту числа зараженных коронавирусом. Данные об этом опубликованы на официальном ресурсе по информированию населения Стопкоронавирус.рф.

В донском регионе за последние сутки коронавирусом заразились еще 147 человек. Прирост заболевших оказался больше только в Москве — 695 новых случаев и Санкт-Петербурге — 210.

В соседнем Краснодарском крае ситуация по этому показателю более благоприятная. Здесь число зараженных за сутки увеличилось на 92. Регион оказался на 15-м месте по приросту заболевших.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 18 083 случая заболевания COVID-19. За весь период жертвами коронавируса стали 378 зараженных. Вылечились от коронавируса 15 144 пациента.

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