Алексей Логвиненко: «Наша цель — до 2025 года заасфальтировать минимум 350 грунтовок в Ростове-на-Дону»

Если за предыдущие пять лет твердое покрытие появилось только на 41 грунтовой дороге в Ростове, то в 2020–2025 годах заасфальтированы будут уже минимум 350 дорог. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

О перспективах развития дорожной инфраструктуры в Ростове-на-Дону в ближайшие пять лет на состоявшейся встрече с жителями города рассказал лидер партийного списка «Единой России» на выборах депутатов городской Думы Алексей Логвиненко.

По его словам, «единороссы» планируют существенно увеличить ежегодные бюджетные расходы на модернизацию дорожной сети в донской столице - с 1,8 миллиарда рублей до 2,5 миллиарда рублей. Такое серьезное пополнение финансового ресурса позволит увеличить пропускную способность городского дорожного полотна, проводить активное строительство ростовских дорожных развязок и мостов, а также реализовать масштабный перевод сотен грунтовых дорог в асфальтированные.

Алексей Логвиненко отметил, что крупные магистрали в донской столице находятся в хорошем состоянии. Он сообщил, что только за последние пять лет было отремонтировано 417 дорог местного значения.

- Кроме того, сразу после старта нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и выделения городу дополнительных средств мы начали работать над асфальтированием грунтовок. Если за предыдущие пять лет твердое покрытие появилось только на 41 грунтовой дороге в Ростове, то в 2020–2025 годах таких дорог, согласно партийной предвыборной программе, будет уже минимум 350, - добавил лидер партийного списка «Единой России».

Он пояснил, что план по асфальтированию дорог охватывает все восемь районов города. При этом «единороссы» рассчитывают даже превзойти заявленные в нем цели.

- Мы стремимся асфальтировать 75% от 600 ростовских дорог, то есть 450 улиц. Губернатор сказал, что если эту работу мы будем вести эффективно, то способ обеспечить дополнительное финансирование он найдет, - подчеркнул Логвиненко.

Кроме того, лидер партийного списка пояснил, что до 2025 года в Ростове предстоит отремонтировать 147 км новых магистралей городского значения и еще 97 км — реконструировать. Также необходимо построить 78 км улиц районного значения.

"Мы стремимся асфальтировать 75% от 600 ростовских дорог, то есть 450 улиц", - рассказал лидер партийного списка «Единой России» Алексей Логвиненко. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

- В городе появятся новые объекты. Мы продолжим улицу Орбитальную, проспект Маршала Жукова, улицу Еляна и другие магистрали. Кроме того, в Ростове будут построены новые транспортные развязки: на Орбитальной и Беляева, на Шолохова — в районе Новочеркасского въезда. Уже сегодня строим на пересечении Оганова, Особенной и Зрелищной. Отмечу, что при проведении всех этих работ мы будем уделять особое внимание повышению уровня безопасности дорожного движения, - рассказал Алексей Логвиненко.

«Единороссы» предлагают также уделять особое внимание снижению аварийности на дорогах и содействовать созданию условий для комфортного передвижения маломобильных групп населения. Планируются и решения по наболевшему вопросу ростовских пробок. Как отметил лидер партийного списка, регулярные заторы при движении транспорта — это, прежде всего, бич центральных улиц донской столицы.

- Пробки — проблема центра города. В Левенцовке, например, их нет. Потому что там мы сразу строим четырехполосные дороги с парковочными карманами по обе стороны. В центре же нужно работать с той застройкой, которая у нас есть и которая практически исключает возможность расширения дорог, - уверен Алексей Логвиненко.

Выходом из сложившейся ситуации станет масштабная модернизация транспортной системы Ростова. В первую очередь, здесь нужно решить несколько ключевых задач.

- Вынести из центра города междугородный автовокзал. Нелогично, что пассажиры сначала едут в центр города, а потом большие автобусы из него выбираются. Сейчас у нас есть уникальная возможность перенести автовокзал на территорию старого аэропорта, - поделился планами лидер партийного списка «Единой России».

Помимо этого, он добавил, что другим принципиально важным шагом для разгрузки городских дорог также станет регулировка передвижений грузовых автомобилей.

- Нужно разобраться с фурами. Понятно, что их движение связано с активной работой бизнеса. Все хотят разгружаться днем. Но в нынешней ситуации лучше разгружаться ночью, бизнесу нужно проявить в этом гибкость. Как только мы уберем с ростовских улиц всю эту дополнительную нагрузку, проблема пробок станет значительно менее острой, - убежден лидер партийного списка.

Алексей Логвиненко добавил, что в Ростове планируется и дальнейшее развитие проекта «Городская электричка», показавшего высокую востребованность у граждан.

- Это очень актуально с точки зрения того, сколько жителей нашей области приезжает в Ростов каждый день на работу или по делам. Режим самоизоляции показал, что их очень много. По официальным данным последней переписи, в донской столице 1,15 млн жителей, но на практике каждый день у нас собирается, думаю, не меньше 2 млн человек. Конечно, это ведет к появлению пробок, учитывая, что очень многим нужно именно в центр города. Будут построены перехватывающие парковки, на которых можно оставить машину, чтобы продолжить поездку на общественном транспорте. Большинство жителей именно так и будут поступать, - уверен лидер списка «ЕР».

Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».