Маринованные груши и дыня в сиропе: какие заготовки к зиме ростовчане могут сделать в сентябре

Рецепты приятно удивляют своей простотой. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Для опытных и бережливых хозяек вот уже три месяца продолжается подготовка к зиме — все основные соленья и варенье уже готовы. Но, если вы не успели сделать консервацию летом, то еще можно успеть это в начале осени. Раскрываем необычные рецепты заготовок из груши, ягод и даже дыни. Их у нас ровно семь.

АРБУЗ

Сезон арбузов в самом разгаре. Правда, времени полакомиться сочной ягодой остается не так уж и много, но зато можно приготовить необычную консервацию.

Как говорят специалисты, такие заготовки - это не только вкусно, но еще и полезно. Ведь при консервации арбузы сохраняют все полезные свойства. Во-первых, в них содержится много магния, который благоприятно воздействует на состояние нервной и сердечной систем, нормализует давление. Во-вторых, арбуз - это источник витаминов группы В (В1, В2, В6, В9) и витамина С. А последний, как известно, защищает иммунную систему, не позволяя инфекциям проникать в организм. Кроме того, сочная мякоть арбуза обладает мочегонным свойством и выводит из организма холестерин.

РЕЦЕПТ № 1

Рецепт приятно удивляет своей простотой. Для заготовки понадобятся арбуз, 100 г сахара, 50 г соли и 100 мл уксуса. Сначала нужно приготовить маринад: для этого нужно смешать соль, сахар и уксус. Арбуз разрезаем на части, закладываем в трехлитровую банку и заливаем маринадом. После этого с ним стерилизуем ягодув течение 15 минут.

Сладкоежкам обязательно нужно запастись вареньем. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

ДЫНЯ

Эта бахчевая культура воспринимается как десерт, однако она не менее полезна, чем арбуз. Дыня может поднять настроение — в ней много кремния, строительного материала для нервных волокон. За счет клетчатки дыня помогает пищеварению. Содержащийся в культуре бета-каротин способен улучшить зрение. Калий и магний полезны для сердца, а витамин С укрепляет иммунитет. Дыню можно приготовить без стерилизации, с сиропом из лимонной кислоты. Эта добавка выступает не только в качестве отличного консерванта, но и вкусного наполнителя.

РЕЦЕПТ № 2

Для двух порций вам понадобятся одна дыня, 250 г сахара, 2-3 щепотки лимонной кислоты. Дыню разрезаем на половинки, удаляем семена и снимаем кожуру. Мякоть нарезаем кубиками и кладем в стерильные банки, оставив место для сиропа. После этого нужно закипятить воду, залить ее в баночки и оставить на 10 минут. Далее — сливаем воду из банок в одну кастрюлю, добавляем в нее сахар и лимонную кислоту, после нужно вскипятить смесь. Получившимся сиропом снова заливаем дыню в банках, закатываем и оборачиваем одеялом. Спустя сутки их можно отправить на полочки в прохладное место.

ВАРЕНЬЕ ПРОТИВ ПРОСТУД

Сладкоежкам обязательно нужно запастись вареньем. Вишню и клубнику сейчас найти непросто, но есть масса оригинальных и более полезных ягод. Именно в конце августа и начале сентября зреют облепиха, рябина и калина. Оранжевые ягоды облепихи - самые богатые витаминами и микроэлементами. Так, даже после термической обработки в облепихе сохраняется все тот же полезный для иммунитета витамин С. Кислый привкус облепихе придают кислоты: яблочная, лимонная, винная и другие. Они стимулируют пищеварение, выработку желудочного сока. Интересно, что ягоды содержат серотонин — залог устойчивой нервной системы и хорошего настроения.

Полезным лакомством считается и варенье из калины. В красных ягодах содержится большое количество дубильного вещества, витамина С, пектинов, а также органических кислот. Варенье из калины станет более эффективным помощником при простуде, чем его аналог из малины.

РЕЦЕПТ № 3

Для варенья из облепихи нам понадобятся пять стаканов облепихи и пять стаканов сахарного песка. Ягоды нужно перебрать, обязательно убрать подпорченные или неспелые и промыть. Когда облепиха высохнет, ее нужно засыпать сахарным песком и оставить на 2-3 часа. За это время ягоды выделят сок — его будет достаточно, чтобы не добавлять в варенье воду. Сахарно-ягодную смесь ставим на медленный огонь, доводим до кипения и варим в течение 10-15 минут. Не забывайте снимать пенки!

РЕЦЕПТ №4

Для его приготовления возьмем следующие ингредиенты: килограмм ягод, 1,5 килограмма сахара и три стакана воды. Ягоды нужно снять с веток, перебрать, залить водой и выдерживать в течение суток. При этом воду лучше поменять три раза. Из сахара и воды варим сироп. После этого ягоды опускаем в него и доводим до кипения, после чего снимаем с огня и остужаем. Ягоды с помощью шумовки перекладываем в отдельную кастрюлю. Сироп нужно вскипятить, после чего варить на небольшом огне в течение 20 минут, снимая пенку. Рябину возвращаем в сироп, перемешиваем и варим в течение 25 минут.

РЕЦЕПТ №5

Для классического рецепта нам потребуется 1 кг ягод, 1 кг сахара, 300 мл воды и две чайные ложки корицы. Берем калину, отделяем от веток, промываем под проточной водой. Ягоды тщательно разминаем руками и отжимаем всю мякоть, отделяя кожуру и косточки. Самый простой способ получить нужную консистенцию — пропустить ягоды через соковыжималку. Полученную массу засыпаем сахаром (500 г), заливаем водой (300 мл) и закрываем крышкой. После этого будущее варенье должно настояться в течение 8-10 часов. В настоявшуюся калину кладем еще 500 г сахара и варим на медленном огне в течение пяти минут. Далее снимаем кастрюлю с огня, оставляем на час, после чего возвращаем ее на плиту и варим калину еще пять минут. В конце варки добавляем в варенье корицу, хорошо его размешиваем, накрываем крышкой и остужаем в течение четырех часов.

ДЕСЕРТЫ ИЗ ГРУШ

Прилавки рынков и магазинов изобилуют грушами. Существуют различные сорта груш: если летние поспевают в середине июля и августе, то урожай осенних можно собирать в сентябре, а зимних — в октябре и даже ноябре. У бережливых хозяек еще есть время приготовить массу вариантов варенья и консервации из этого фрукта. Грушевые джем и повидло готовить слишком скучно, поэтому делимся более оригинальными рецептами.

Если вы не успели сделать консервацию летом, то можно еще успеть сделать это в начале осени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

РЕЦЕПТ №6

Для необычного варенья нам потребуются продукты, которые можно купить в любом супермаркете: 1 кг груш, 300 г сахара, две столовые ложки мака и один лимон.

Груши нужно промыть, удалить из них сердцевину и нарезать. Кусочки груши необходимо положить в кастрюлю, добавить сахар и лимонный сок. Все ингредиенты оставить на при комнатной температуре на пару часов. После этого кастрюлю с фруктами ставим на огонь, доводим до кипения и, помешивая, варим в течение 20 минут. Если хотите получить варенье более однородной консистенции, груши лучше перебить с помощью блендера. Мак обжариваем на сухой сковороде, добавляем в груши, и варим еще 5-10 минут. Готовое варенье остужаем, раскладываем по стерилизованным банкам и закатываем.

РЕЦЕПТ №7

Маринованные груши можно подавать и к мясу. Для грушевой консервации нам понадобятся 2 кг груш, 0,5 кг сахара, 3 лавровых листа, 4 звездочки гвоздики, 8 горошин черного перца, 8 столовых ложек столового уксуса и 2,5 воды. Груши перед приготовлением нужно вымыть, и просушить. Разрезаем плоды на четыре части, удаляя при этом семена. Для маринада смешиваем воду, уксус, сахар. В полученную смесь кладем груши, доводим до кипения и варим в течение пяти минут. На дно банок сначала кладем специи, потом заполняем их грушами, заливаем горячим маринадом, стерилизуем и закатываем. Приятного аппетита!