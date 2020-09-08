«Высший судья ему — он сам»: ростовчанин Кирилл Серебренников призвал поддержать осужденного Михаила Ефремова

В июне Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади. Фото: Михаил Фролов, Маргарита Иванова.

Ростовчанин Кирилл Серебренников выступил в защиту осужденного актера Михаила Ефремова. Слова поддержки режиссер опубликовал на своей странице в Instagram.

Серебренников признался, что сопереживает актеру, приговоренному к 8 годам колонии. Он подчеркнул, что произошедшая авария — больно и горько. Но виновный в ней Ефремов сам тяжело переживает эту трагедию.

— Самый высший судья ему теперь - он сам, и я могу представить, что чувствует сейчас Миша. Пусть с ним будут сегодня рядом все его зрители, которые знают и ценят его талант, его семья, его друзья. Надо справиться с этим, — написал Серебренников.

Режиссер призвал оставить злобу и злорадство. Он считает, что сейчас нужно просто помолчать и подумать об этих двух участниках ДТП. Одному из них помочь уже нельзя, другому нужна поддержка.

Суд признал актера виновным и приговорил к восьми годам колонии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, 8 июня известный актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади. Артист за рулем джипа въехал в фургон через двойную сплошную. В результате погиб водитель фургона Сергей Захаров. Экспертиза показала, что Ефремов находился в тот момент под действием алкоголя и наркотиков. 8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми года колонии общего режима.

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