Маршрутка с пассажирами на полном ходу въехала в автовоз в Ростове-на-Дону

В Ростове маршрутка протаранила автовоз. Фото: УГИБДД по РО

Во вторник, 8 сентября, в донской столице случилась авария с участием грузовика и общественного транспорта. Инцидент произошел сегодня в районе двух часов дня на улице Вятской - что в микрорайоне Чкаловский.

По предварительным данным, 47-летний водитель маршрутки № 113 не справился с управлением и врезался в автовоз. Как стало известно, на момент аварии в микроавтобусе находились 15 (!) пассажиров.

В маршрутке в это время ехали 15 человек. Фото: УГИБДД России по РО.

Как рассказали в Управлении ГИБДД России по Ростовской области, в аварии пострадали пятеро из ехавших в общественном транспорте ростовчан. Им понадобилась помощь приехавших на автомобиле скорой помощи к месту происшествия медиков.

На фотографиях видно, что маршрутка получила сильные механические повреждения.

- В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в ведомстве.

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