«Всегда хотелось сыграть брутального вояку!»: Двойник Джонни Деппа стал спецназовцем

Слава пришла к Александру лет двадцать назад - сразу после выхода на большие экраны «Пиратов Карибского моря». Фото: Личный архив героя публикации

Как будет выглядеть Джонни Депп в форме спецназовца, совсем скоро смогут увидеть миллионы зрителей. Правда, новую форму российского бойца решил примерить на себя не сам голливудский актер, а его двойник - ростовчанин Александр Падуков.

Александр Падуков (справа) как две капли воды похож на Джонни Деппа. Фото: Instagram, depp_dzhonni / архив героя публикации

Сам дончанин не раз признавался, что удивительное сходство с голливудским «Джеком Воробьем» ему больше мешает, и от такой славы он порядком устал. Но все же сменил карьеру ресторанного музыканта на актерскую.

- Съемки планировалось начать еще весной, но из-за карантина их переносили три раза, - рассказал Александр «Комсомолке». - У меня одна из главных ролей - роль командира группы спецназа. Герой брутальный, харизматичный, авторитетный. А специально для съемок был разработан пластический грим, в лучших традициях хоррор-квестов. Это, кстати, уже не первый полнометражный фильм, в съемках которого я участвую. До этого была пилотная серия сериала «Сток». Поэтому согласился не раздумывая.

- А как проходят съемки?

- Съемки ведутся в душных, темных помещениях. В них, кстати, нормальное освещение там отсутствует совсем. Так что данные условия съемки только приумножают ощущение ужаса и безысходности для всех участников событий. А когда находишься внутри помещения квеста мороз по коже идет у всех из съемочной группы, начиная от ассистентов и заканчивая актерами. К слову, для съемок использовали настоящую тактическую форму спецназа. Никакой бутафории.

- Каково вам было сменить амплуа: с голливудского красавчика на спецназовца?

- Если признаться честно, образ гламурного рокера мне уже порядком надоел, всегда хотелось сыграть брутального героя, вояку, спецназовца... да хоть простого солдата. Раскрыть свою индивидуальность. И вот сбылось... Причем актеры, участвовавшие в съемках, являются чемпионами России и мира по фитнесу и бодибилдингу. И рядом с такими целеустремленными крутыми спортсменами это было вдвойне интересно и приятно.

В общем, будет драйв, напряжение, кровь, непредсказуемость ситуаций, мороз по коже от всего происходящего. Много мистических моментов.

Известно, что съемки продлятся до середины октября. Обещают, что фильм выйдет в 2020 году.

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слава пришла к Александру лет двадцать назад - сразу после выхода на большие экраны «Пиратов Карибского моря». Параллели с Джеком Воробьем первыми провели прохожие на улице: они постоянно просили сфотографироваться.

- Ни в парк с ребенком, ни в магазин стало невозможно выйти ни тогда, ни сейчас, - разводит руками Александр (подробности)

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