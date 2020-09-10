Дети ночами делают новых детей: Число беременных школьниц в возрасте от 13 лет резко увеличилось в Ростовской области

По состоянию на 1 сентября у нас выявлено 20 таких девочек.

В Ростовской области резко увеличилось число беременных девочек. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

По словам Татьяны Юрьевны, среди будущих матерей — девочки в возрасте от 13 до 16 лет. Число юных беременных увеличилось за время пандемии.

— По состоянию на 1 сентября у нас выявлено два десятка таких девочек. В прошлом году это были единичные случаи: две, три, максимум — пять. 20 — это очень много, — прокомментировала Татьяна Быковская.

По ее словам, такие девочки обычно скрывают «интересное» положение и не наблюдаются у врачей. Рано или поздно тайна раскрывается. Например, когда они попадают в больницу с подозрением на почечную колику или приступ аппендицита.

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