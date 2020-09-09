Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 сентября 2020 года: количество зараженных превысило 18 тысяч человек

В Ростовской области еще 147 человек заразились коронавирусом Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 9 сентября прирост за сутки - 147 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 18 083 человека. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 147 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находится 51 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 378 дончан. Выздороветь удалось 15 144 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 430,3. Коэффициент распространения инфекции – 1,08.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 27 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (74), Шахтах (12), Егорлыкском (8), Зерноградском (8), Неклиновском (5), Кагальницком (4), Песчанокопском (4) районах, Батайске (3), Новочеркасске (3), Аксайском (2), Весёловском (2), Каменском (2), Кашарском (2), Сальском (2) районах, Азове (2), Гукове (2), Звереве (2), Азовском (1), Миллеровском (1), Морозовском (1), Октябрьском (1) Пролетарском (1), Семикаракорском (1) районах, Волгодонске (1), Каменске-Шахтинском (1), Новошахтинске (1) и Таганроге (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 32,7% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,5% - от 46 до 65 лет, 12,2% - от 66 до 79 лет, 6,8% - старше 80 лет, 6,8% - дети. В стационарах содержатся 1 174 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 54,2%.

Новыми жертвами коронавируса стали 92-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек; 72-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ; 71-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринологическим заболеванием и анемией сложного генеза; 80-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ; 84-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Врачи следят за состоянием 7 403 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 74,4 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 81,9 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 490 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 556,3 тысячи исследований.

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