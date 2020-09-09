Резкое похолодание и смена ветра: какая погода ожидает ростовчан 9 сентября

В Ростове резко похолодает Фото: "КП" Архив

Сильное и резкое похолодание сегодня застанет врасплох ростовчан. Хотя солнце и будет светить вовсю, температура воздуха все-таки понизится. Кроме того, поднимется ветер, но он будет теплым.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +14...+18, днем столбик термометра достигнет отметки +23...+24. Но немного похолодает к вечеру - +19...+22. Сегодня, 8 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит четыре направления: северное, северо-западное, западное и юго-западное. Скорость его порывов временами будет достигать 8-11 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 26 до 63 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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