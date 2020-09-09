В Ростовской области число жертв коронавируса выросло до 383

Одной из жертв COVID-19 стал 34-летний мужчина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки от коронавируса скончались еще пять человек. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

Жертвой COVID-19 стал 34-летний мужчина с гипертонической болезнью, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ожирением. Сообщается, что пациент поздно обратился за медицинской помощью. Скончались 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ. Умерли 59-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 62-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ, поздно обратившаяся за медицинской помощью. Таким образом, с начала пандемии от коронавируса скончались 383 человека.

За сутки в Ростовской области коронавирусом заразились 153 человека. За весь период в донском регионе выявили 18 236 случаев заболевания COVID-19.

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