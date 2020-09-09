В «Единой России» рассказали о развитии экосистемы массового спорта и здорового образа жизни в Ростове-на-Дону

До 2025 года в Ростове будет построено как минимум три новых бассейна, десять спортивных центров, а также 30 многофункциональных спортплощадок. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

Увеличение доли ростовчан, занимающихся физической культурой, стало одной из целей программы предвыборной партии «Единая Россия». Среди других приоритетов, выделенных для будущего воплощения на практике в донской столице в течение ближайших пяти лет, можно отметить развитие уличной спортивной инфраструктуры, расширение экосистемы массового спорта и здорового образа жизни, а также максимальное вовлечение горожан в реализацию мероприятий комплекса ГТО.

Как рассказал лидер партийного списка «Единой России» на выборах депутатов городской Думы Алексей Логвиненко, всего за пять лет инфраструктура физической культуры и спорта в Ростове увеличилась более, чем на 300 объектов.

При этом в три раза увеличилось бюджетное финансирование физической культуры и спорта, к 2019 году достигнув 493,7 миллиона рублей.

- В 2019 году на территории Ростова-на-Дону были проведены 1 400 физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня, а в 2015 году – на 500 меньше, - пояснил Алексей Логвиненко.

Помимо этого, лидер партийного списка «Единой России» напомнил о главных объектах спортивной инфраструктуры донской столицы, появившихся за пятилетку. Он отметил, что мощный импульс развитию города дал чемпионат мира по футболу.

- К этому глобальному турниру в Ростове был возведен стадион «Ростов Арена» вместимостью 43,5 тысячи зрителей. Также проведена масштабная реконструкция гребного канала «Дон» и построены физкультурно-оздоровительные комплексы в городских школах № 112, № 115 и № 75, - сообщил Алексей Логвиненко.

Все больше горожан, особенно молодого возраста, выбирают здоровый образ жизни и начинают систематически заниматься в спортивных секциях донской столицы. Количество таких людей с 2015 года выросло более, чем на 3,5 тысячи человек и к 2019 году составило 29 тысяч человек. За этот же период доля ростовчан, на постоянной основе занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 36% до 48%.

- С начала реализации комплекса ГТО в 2016 году общее число жителей города, сдавших нормативы физкультурно-спортивного комплекса ГТО в возрасте от 6 лет и старше, достигло 72,1 тысячи человек. Напомню, что в первый год проекта их число составляло всего порядка четырех тысяч человек, - привел данные Логвиненко.

«Единая Россия» планирует продолжать работу в этом направлении. До 2025 года в Ростове будет построено как минимум три новых бассейна, десять спортивных центров, а также 30 многофункциональных спортплощадок.

- Мы также планируем поощрять сдачу норм ГТО — как школьниками и студентами, так и взрослыми жителями города. Рассмотрим возможность предложить какие-то льготы предприятиям, на которых сотрудники активно участвуют в этом движении. И, что очень важно, проведем инвентаризацию всех уличных спортплощадок Ростова. Сейчас многие из них далеко не в лучшем состоянии. К 2025 году их необходимо реконструировать, - поставил задачи для реализации лидер партийного списка.

Кроме того, Алексей Логвиненко добавил, что при создании гармоничных условий для развития инфраструктуры физкультуры и спорта в донской прежде всего необходимо ориентироваться на потребности самых разных категорий населения. Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».