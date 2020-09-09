Памятную плиту в честь дончан, защищавших блокадный Ленинград, установили в Санкт-Петербурге

В открытии памятной плиты приняла участие делегация из донского региона под руководством замгубернатора области Игоря Гуськова. Фото: zsro.ru

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальных плит уроженцам Ростовской и Сталинградской областей, погибшим в годы Великой Отечественной войны во время блокады и при обороне Ленинграда.

В мероприятии приняла участие делегация из донского региона под руководством замгубернатора области Игоря Гуськова.

Участники церемонии открытия напомнили, что город-герой Ленинград хоронил своих детей на Пискаревском кладбище, но не покорился гитлеровцам. Эта твердая стойкость перед врагом вдохновила своим примером всю страну на Великую Победу.

- В этот особенный день особенного года - года 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - мы открываем плиту памяти жителям Ростовской области, сложившим головы за свободу и независимость нашей Родины, за наше право жить, - отметил в своем выступлении Игорь Гуськов.

По словам заместителя председателя Законодательного собрания донского региона Александра Скрябина, в тяжелых боях под Ленинградом участвовали 20 тысяч красноармейцев, призванных на фронт военкоматами Ростовской области.

- В боях за Ленинград погиб каждый третий из них – более 6 тысяч. Только на Пискаревском кладбище захоронено более 60 наших земляков. А сколько еще неизвестных, пропавших без вести, погибших во время блокады наших земляков. И в священный скорбный день 8 сентября, в годовщину начала Ленинградской блокады, мы отдаем всем им дань памяти, здесь на Пискаревском кладбище. Выстоять в той страшной схватке и победить удалось ценой неисчислимых жертв и колоссального напряжения сил всего нашего народа, жителей всех республик и регионов большой единой страны. Вечная память павшим и не дожившим. Вечная слава подвигу ленинградцев и защитников Ленинграда, - сказал вице-спикер донского парламента.

На установленной плите начертано: «Вечная слава и память жителям Ростовской области, защищавшим блокадный Ленинград. В знак признательности и благодарности склоняем голову. Ваш подвиг бессмертен». Фото: zsro.ru

Добавим, что с инициативой об увековечивании на Пискаревском кладбище памяти о жителях Дона, погибших за Родину, к губернатору области Василию Голубеву обратился Молодежный парламент при региональном Законодательном собрании.

На установленной плите начертано: «Вечная слава и память жителям Ростовской области, защищавшим блокадный Ленинград. В знак признательности и благодарности склоняем голову. Ваш подвиг бессмертен».

НАША СПРАВКА

Пискаревское кладбище - мемориальный комплекс на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города, возведенный в период с 1945 по 1960 годы по проекту архитекторов А.В. Васильева и Е.А. Левинсона. Комплекс торжественно открыт 9 мая 1960 года.

Ансамбль мемориала включает монумент «Мать-Родина», Вечный огонь, центральную аллею, стену-стелу, Аллею памяти с мемориальными плитами, павильоны с музейной экспозицией, посвященной блокаде города, разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом.

На Пискаревском мемориальном кладбище 186 братских могил и 6 тысяч индивидуальных воинских захоронений, в которых покоятся 420 тысяч жителей и 70 тысяч воинов – защитников блокадного Ленинграда.

В музейном павильоне функционирует электронный каталог книг Памяти: «Блокада. 1941-1944. Ленинград» (имена жителей Ленинграда, погибших в блокаду), «Ленинград. 1941-1945» (имена воинов, призванных в Ленинграде, погибших на различных фронтах Великой Отечественной войны), «Они пережили блокаду. Ленинград» (имена жителей Ленинграда, переживших блокаду).