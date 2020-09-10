Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 сентября 2020 года: от инфекции скончались еще пять человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 153 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 10 сентября прирост за сутки - 153 человека.

Статистика по ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 18 236 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 153 новых случая заражения. В тяжелом состоянии находятся 54 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 383 дончан. Выздороветь удалось 15 216 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 434. Коэффициент распространения инфекции – 1,06.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (81), Новочеркасске (19), Батайске (14), Азовском (6) районе, Волгодонске (6), Тарасовском (4), Миллеровском (3), Мясниковском (3) районах, Звереве (2), Каменске-Шахтинском (2), Таганроге (2), Семикаракорском (2), Цимлянском (2), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Заветинском (1), Кагальницком (1), Красносулинском (1), Мартыновском (1) и Целинском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 28,8% - в возрасте от 18 до 45 лет, 41,2% - от 46 до 65 лет, 18,9% - от 66 до 79 лет, 8,5% - старше 80 лет, 2,6% - дети. В стационарах содержатся 1 132 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 53,3%.

Новыми жертвами коронавируса стали 34-летний мужчина с гипертонической болезнью, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ожирением, поздно обратившийся за медицинской помощью; 81-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием; 73-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 59-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 62-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим эндокринным заболеванием, нарушением обмена веществ, поздно обратившаяся за медицинской помощью.

Врачи следят за состоянием 7 598 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 74,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 82,2 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 597 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 561,9 тысячи исследований.

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