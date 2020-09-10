Осенняя прохлада и высокая влажность: какая погода ожидает ростовчан 10 сентября

В Ростов постепенно приходит осень Фото: "КП" Архив

В донской столице осень уже вовсю вступает в свои права. С каждым днем становится все прохладнее, но солнце не устает дарить горожанам прощальные лучи перед предстоящей зимой.

В утренние часы будет уже довольно прохладно +13...+16, днем столбик термометра достигнет отметки +21...+26. Но немного похолодает к вечеру - +18...+23. Сегодня, 10 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит четыре направления: северное, северо-западное, восточное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 4-8 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 755-758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 27 до 90 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Но целый день 9 сентября в донской столице будет светить солнце.

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