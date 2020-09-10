В Ростовской области от коронавируса скончались еще шесть человек

С начала пандемии в Ростовской области скончались 389 зараженных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки снова выросло число жертв коронавируса. Информацию публикует донское правительство.

По данным на 10 сентября, подтвердилась смерть от коронавируса еще шести человек. Это 69-летний мужчина с гипертонической болезнью, длительным онкопроцессом и нарушением обмена веществ; 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 59-летняя женщина с гипертонической болезнью с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, онкогематологическим процессом. Жертвами болезни стали 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим заболеванием легких и нарушением обмена веществ; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкопроцессом; 65-летний мужчина с гипертонической болезнью с осложнениями, нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью. Таким образом, с начала пандемии в Ростовской области скончались 389 зараженных.

За сутки COVID-19 заболели еще 155 дончан. За все время число зараженных выросло до 18 391. Новые случаи выявили в 16 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (83), Шахтах (13), Азовском (12) районе, Таганроге (12), Аксайском (9) районе, Азове (6), Батайске (4), Новошахтинске (4), Гукове (3), Новочеркасске (2), Матвеево-Курганском (2), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Егорлыкском (1), Октябрьском (1) и Сальском (1) районах.