Выборы в Ростове-на-Дону 2020: как будут работать школы в дни голосования

14 сентября школы вернутся к обычному режиму работы. Фото: Евгения ГУСЕВА

Выборы в Ростове-на-Дону 2020: как будут учиться школьники в дни голосования. Об изменениях в работе школ сообщили в администрации.

Напомним, 11, 12 и 13 сентября в Ростовской области пройдут выборы губернатора. В эти же дни можно отдать свой голос за кандидатов в ростовскую гордуму.

Избирательные участки будут располагаться в том числе и на территории некоторых школ. В этих образовательных учреждениях 11 сентября сократят уроки. 12 сентября занятий не будет — для школьников проведут «День здоровья».

14 сентября школы вернутся к обычному режиму работы. Перед занятиями в помещениях проведут дополнительную санобработку.

Отметим, 13 сентября общественный транспорт будет работать по графику будних дней. Число автобусов не будут сокращать согласно расписанию выходного дня.