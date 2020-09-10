Алексей Логвиненко: «До 2025 года в экономику Ростова будет привлечено не менее 700 млрд рублей инвестиций»

«В ближайшие пять лет «Единая Россия» планирует усиленно стимулировать развитие инновационных направлений предпринимательской деятельности в Ростове-на-Дону», - сообщил Алексей Логвиненко. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

На встрече с сотрудниками крупного предприятия лидер партийного списка партии «Единая Россия» на выборах в депутаты гордумы Алексей Логвиненко рассказал о будущих шагах по повышению инвестиционной привлекательности донской столицы.

- В течение ближайших пяти лет экономику города планируется пополнить на 700 млрд рублей. В том числе, это позволит создать стимулы для диверсификации структуры экономики, а также стимулировать развитие инновационных направлений предпринимательской деятельности, - пояснил лидер партийного списка.

Он также добавил, что с 2015 года в Ростове уже было реализовано 82 инвестпроекта на общую сумму 58,5 миллиарда рублей и создано 5,5 тысяч рабочих мест.

- При этом среднемесячная заработная плата на всех видах городских предприятий в 2019 году превысила 39 394 рубля. За 5 лет она увеличилась почти на треть – на 29,7% к уровню 2015 года, - отметил Алексей Логвиненко.

Кроме того, в фокусе внимания «Единой России» оказалось расширение к 2025 году доступа субъектов малого и среднего предпринимательства донской столицы к финансовым ресурсам (с учетом приоритета возвратных форм поддержки), а также создание ключевого проекта - городского технопарка, ориентированного на ускоренное развитие предпринимательства в инновационных и наукоемких областях.

- В целом, мы продолжим планомерную работу по повышению финансовой грамотности среди, как населения, так и предпринимателей. Более того, в наших планах - стимулирование самозанятости как новой формы предпринимательской деятельности, - подчеркнул Алексей Логвиненко, рассказывая о приоритетах партии.

Среди других задач, поставленных «Единой Россией» для реализации в Ростове к 2025 году, он назвал развитие системы поддержки местных товаропроизводителей.

- Это способствует более широкой представленности местных товаров в сетевых предприятиях торговли, а также послужит развитию ярмарочной деятельности в городе, - пояснил лидер партийного списка.

Отвечая на вопрос о жилищном строительстве в Ростове, Алексей Логвиненко сообщил, что через пять лет планируется расселить 42 аварийных многоквартирных дома и после этого начать подготовку к реновации жилых кварталов постройки 30-х — начала 50-х годов прошлого века. В частности, это касается домов на 40-летия Победы, Портовой и Нансена, в районах Ленгородка и поселка Фрунзе. Кроме этого, в течение ближайших пяти лет в городе планируется обеспечить права всех дольщиков.

«Одна из важных составляющих комфортной жизни ростовчан – это доступные и современные дворовые территории», - подчеркнул Алексей Логвиненко. Фото: Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия»

Коснулся Алексей Логвиненко и темы повышения качества жизни населения. Он рассказал, что сегодня такая работа ведется по нескольким основным направлениям - в частности, это создание пешеходных зон и активное озеленение Ростова-на-Дону.

- Одна из важных составляющих комфортной жизни ростовчан – это доступные и современные дворовые территории. Мы абсолютно уверены, что комфорт каждого человека начинается с его дома, поэтому качественное изменение дворовых пространств– одна из наших приоритетных задач, - выразил позицию Логвиненко.

Он уточнил, что в ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ростове в 2017–2018 годах было благоустроено 116 дворовых территорий. В них отремонтировали тротуары и скамейки, а также организовали площадки для сбора мусора.

- Мы будем продолжать заниматься этой работой и дальше, но для этого необходимо выполнить важную программную задачу — провести глобальную инвентаризацию всех дворов многоквартирных домов в городе, чтобы выявить те из них, которые нуждаются в обновлении, и провести там соответствующие мероприятия по благоустройству. Кроме того, сейчас мы перешли к этапу создания удобной и современной среды для наших детей. Дети – это наше будущее, поэтому особенно важно создать оптимальные условия для их жизни и развития. Ребята должны иметь возможность проводить свое свободное время не только за планшетом или телефоном, но и на свежем воздухе. А для этого необходимо создание современных и безопасных детских площадок, - считает лидер партийного списка.

По его словам, в настоящее время в Ростове насчитывается более 1000 игровых площадок. Приоритетной целью станет приведение их всех в надлежащий вид.

- На ближайшие пять лет наша основная задача – отремонтировать 400 площадок. В этом году мы отремонтируем 77 площадок во всех районах города. На настоящий момент 37 площадок уже дополнены новыми игровыми элементами, 13 площадок оборудованы резиновым покрытием. Итогом нашей работы должны стать безопасные детские площадки с новыми интересными игровыми элементами в каждом районе города, - поставил задачу Алексей Логвиненко.