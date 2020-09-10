Ростовского медика назначили советником министра здравоохранения России

Старожинская окончила Ростовский государственный медуниверситет. Фото: instagram.com/dorclinicrostov/

Заместителя главврача ростовской клинической больницы «РЖД-Медицина» стала советником министра здравоохранения России. О назначении на пост Олеси Старожинской сообщили в администрации Усть-Донецкого района.

Старожинская родилась в Усть-Донецком районе. Она окончила педиатрический факультет Ростовского государственного медицинского университета. Она работала ассистентом кафедры хирургических болезней № 3 Ростовского государственного медицинского университета. Старожинская заведует поликлиникой № 2 Дорожной клинической больницы дОАО «РЖД».