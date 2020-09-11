На стадионах будет больше людей: на Дону сняли часть ковидных ограничений

Стадион "Ростов Арена". Фото: ФК "Ростов"

С сегодняшнего дня, 11 сентября, в Ростовской области снимают еще часть коронавирусных ограничений. Соответствующее распоряжение подписал губернатора донского региона Василий Голубев.

Как сообщили на сайте областного правительства, увеличивается разрешенная заполняемость во время спортивных мероприятий. Теперь люди могут занимать до 40% мест на трибунах.

При этом все работники и посетители должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию. Перед проведением мероприятий предписано тщательно дезинфицировать все помещения.

Кроме того, этим же постановлением снимаются все ранее введенные ограничения в работе компаний, которые оказывают услуги с непосредственным присутствием людей.

Напомним, что 14 сентября на главном стадионе донской столице пройдет матч между "Ростовом" и "Локомотивом". Большой матч обещает собрать огромное число зрителей. По новым правилам, в живую его может посмотреть почти половина болельщиков от общей вместимости стадиона. Это чуть меньше 20 тысяч человек.