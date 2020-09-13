Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Глобальное похолодание в Ростовской области: синоптики предсказали, когда это случится

Резкое падение температуры, но без дождей грозит жителям Ростовской области уже скоро
ГОШЕВ Игорь
КомментироватьОставить комментарий
Купальники скоро уже не пригодятся.

Купальники скоро уже не пригодятся.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глобальное похолодание в Ростовской области: столбики термометров опустятся вниз сразу на 15 градусов. Похоже, теплой осенью ростовчанам и жителям Дона наслаждаться осталось совсем чуть-чуть. Если верить прогнозам синоптиков, то в ближайшие дни уже будет нельзя обойтись без курток и других теплых вещей.

Теплые вещи уже стоит достать.

Теплые вещи уже стоит достать.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Так еще в воскресенье, 13 сентября, в дневные часы ожидается от плюс 28 до 30 градусов. Рабочая неделя также начнется без неожиданностей - до плюс 30 градусов в понедельник, 14 сентября. Однако потом - со вторника по среду, 15 и 16 сентября, будет на три градуса холоднее - до плюс 27.

В четверг и пятницу, 17 и 18 сентября, метеорологи снова обещают потепление - правда, всего на один градус - до плюс 28 в дневные часы.

Резкое падение температуры ожидается уже к концу недели. Сайт rostovmeteo.

Резкое падение температуры ожидается уже к концу недели. Сайт rostovmeteo.

А вот в выходные, суббота и воскресенье, 19 и 20 сентября, резкое падение температуры аж в два раза по сравнению с началом недели - в дневные часы в эти дни метеорологи прогнозируют от 15 до 17 градусов со знаком плюс.

Так что пока позволяет погода - успейте насладится ее ласковым теплом.

Кстати, такие аномальные скачки температуры для донского региона не редкость. Например, в 1905 году, в тот же день, 13 сентября, на столбиках термометров было до плюс 31,5 градуса, а вот в 1930 и 1945 годах - всего 3,6 градуса выше нуля.

Осень совсем скоро возьмет свое.

Осень совсем скоро возьмет свое.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые