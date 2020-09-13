Глобальное похолодание в Ростовской области: синоптики предсказали, когда это случится

Купальники скоро уже не пригодятся. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Глобальное похолодание в Ростовской области: столбики термометров опустятся вниз сразу на 15 градусов. Похоже, теплой осенью ростовчанам и жителям Дона наслаждаться осталось совсем чуть-чуть. Если верить прогнозам синоптиков, то в ближайшие дни уже будет нельзя обойтись без курток и других теплых вещей.

Теплые вещи уже стоит достать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Так еще в воскресенье, 13 сентября, в дневные часы ожидается от плюс 28 до 30 градусов. Рабочая неделя также начнется без неожиданностей - до плюс 30 градусов в понедельник, 14 сентября. Однако потом - со вторника по среду, 15 и 16 сентября, будет на три градуса холоднее - до плюс 27.

В четверг и пятницу, 17 и 18 сентября, метеорологи снова обещают потепление - правда, всего на один градус - до плюс 28 в дневные часы.

Резкое падение температуры ожидается уже к концу недели. Сайт rostovmeteo.

А вот в выходные, суббота и воскресенье, 19 и 20 сентября, резкое падение температуры аж в два раза по сравнению с началом недели - в дневные часы в эти дни метеорологи прогнозируют от 15 до 17 градусов со знаком плюс.

Так что пока позволяет погода - успейте насладится ее ласковым теплом.

Кстати, такие аномальные скачки температуры для донского региона не редкость. Например, в 1905 году, в тот же день, 13 сентября, на столбиках термометров было до плюс 31,5 градуса, а вот в 1930 и 1945 годах - всего 3,6 градуса выше нуля.