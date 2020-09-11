Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 11 сентября 2020 года:

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 155 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 11 сентября прирост за сутки - 155 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразился уже 18 391 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 155 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 60 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 389 дончан. Выздороветь удалось 15 305 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 437,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,04.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 16 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (83), Шахтах (13), Азовском (12) районе, Таганроге (12), Аксайском (9) районе, Азове (6), Батайске (4), Новошахтинске (4), Гукове (3), Новочеркасске (2), Матвеево-Курганском (2), Багаевском (1), Белокалитвинском (1), Егорлыкском (1), Октябрьском (1) и Сальском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 30,3% - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,2% - от 46 до 65 лет, 17,4% - от 66 до 79 лет, 7,8% - старше 80 лет, 1,3% - дети. В стационарах содержатся 1 144 пациента. Загруженность коечного фонда составляет 53,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 69-летний мужчина с гипертонической болезнью, длительным онкопроцессом и нарушением обмена веществ; 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим эндокринным заболеванием и нарушением обмена веществ; 59-летняя женщина с гипертонической болезнью с осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, онкогематологическим процессом; 70-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим заболеванием легких и нарушением обмена веществ; 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкопроцессом; 65-летний мужчина с гипертонической болезнью с осложнениями, нарушением обмена веществ, поздно обратившийся за медицинской помощью.

Врачи следят за состоянием 7 724 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 74,8 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 82,5 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 683 теста на коронавирус. За весь период было проведено 567,6 тысячи исследований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 10 сентября 2020 года: от инфекции скончались еще пять человек.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 10 сентября.

ВАЖНО!

Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!