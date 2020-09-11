Холодное утро и жаркий день: какая погода ожидает ростовчан 11 сентября

В Ростове погода будет крайне переменчивой
Фото: "КП" Архив
Неустойчивая погода сегодня ожидается а донской столице. Еще с утра, особенно тем, кто выходит на работу рано, впору будет куртку надевать, а уже к полудню захочется раздеться до трусов.
В утренние часы будет все еще довольно прохладно +14...+16, днем столбик термометра достигнет отметки +23...+30. Но немного похолодает к вечеру - +22...+27. Сегодня, 11 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.
Ветер сегодня сменит всего два направления: северо-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-6 метров в секунду.
Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 754-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 82 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осенняя прохлада и высокая влажность: какая погода ожидает ростовчан 10 сентября.
Порывы ветра будут едва ощутимыми.
ВАЖНО!
Самые интересные и свежие новости читайте в нашем телеграм канале. Подписывайтесь!