Холодное утро и жаркий день: какая погода ожидает ростовчан 11 сентября

В Ростове погода будет крайне переменчивой Фото: "КП" Архив

Неустойчивая погода сегодня ожидается а донской столице. Еще с утра, особенно тем, кто выходит на работу рано, впору будет куртку надевать, а уже к полудню захочется раздеться до трусов.

В утренние часы будет все еще довольно прохладно +14...+16, днем столбик термометра достигнет отметки +23...+30. Но немного похолодает к вечеру - +22...+27. Сегодня, 11 сентября, в донской столице будет стоять солнечная и ясная погода. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается.

Ветер сегодня сменит всего два направления: северо-западное и западное. Скорость его порывов временами будет достигать 3-6 метров в секунду.

Атмосферное давление все еще будет пониженным и составит 754-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 28 до 82 процентов. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Порывы ветра будут едва ощутимыми.

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