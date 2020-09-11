Ситуация с коронавирусом в Ростовской области значительно ухудшилась за лето

По мнению Быковской, в последнее время люди расслабились и забыли про COVID-19. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом сообщила глава донского Минздрава Татьяна Быковская.

По словам министра, в последние недели наблюдается значительный рост заболевших. Ежедневно регистрируется около 150 новых зараженных. Лечение в стационарах проходят 1 144 инцицированных, 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Почти 300 жителей с подозрением на COVID-19 — в провизорном отделении.

— Коронавирус никуда не делся, он рядом с нами. Сегодня результаты его течения по числу лиц, находящихся в состоянии средней тяжести и тяжелых больных, гораздо хуже, чем в мае, — прокомментировала Быковская.

По ее мнению, в последнее время люди расслабились и думают, что все прошло. На самом же деле обстановка остается напряженной.