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Общество

Ситуация с коронавирусом в Ростовской области значительно ухудшилась за лето

Увеличилось число пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, и тяжелых больных
Михаил СТРИЖЕВ
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По мнению Быковской, в последнее время люди расслабились и забыли про COVID-19. Фото: правительство Ростовской области.

По мнению Быковской, в последнее время люди расслабились и забыли про COVID-19. Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области ситуация с коронавирусом остается напряженной. Об этом сообщила глава донского Минздрава Татьяна Быковская.

По словам министра, в последние недели наблюдается значительный рост заболевших. Ежедневно регистрируется около 150 новых зараженных. Лечение в стационарах проходят 1 144 инцицированных, 60 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Почти 300 жителей с подозрением на COVID-19 — в провизорном отделении.

— Коронавирус никуда не делся, он рядом с нами. Сегодня результаты его течения по числу лиц, находящихся в состоянии средней тяжести и тяжелых больных, гораздо хуже, чем в мае, — прокомментировала Быковская.

По ее мнению, в последнее время люди расслабились и думают, что все прошло. На самом же деле обстановка остается напряженной.

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