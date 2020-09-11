Рекордное за последние месяцы число зараженных выявили в Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 158 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области на 11 сентября выявлено еще 158 зараженных коронавирусом. Такой рост заболевших за сутки стал рекордным за последние месяцы.

По данным сервиса «Коронавирус: статистика», в последний раз столько случаев регистрировалось 16 июня. С тех пор прирост заболевших не превышал это число. Зараженных стало заметно больше за последние дни. Так, 9 сентября выявили 153 инфицированных, 10 сентября — 155.

Число зараженных за весь период достигло 18 549. Фото: yandex.ru/covid19/stat

В донском правительстве сообщили, что число зараженных за весь период достигло 18 549. Лечение в стационарах проходят 1 167 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 64 человека.

За последние сутки скончались еще четыре дончанина. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 393 человека. Число выздоровевших увеличилось на 89 и составило 15 394.