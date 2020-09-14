Пара, летевшая из Турции в Ростов, устроила пьянку в самолете

У борта парочку уже ждали люди в форме. Фото: Дадаян Давид

Понедельник - день тяжелый. Особенно, если он начался с крепкого застолья.

Так, 14 сентября, в небе над донской столицей произошло ЧП. В самолете, который летел из Антальи в Ростов-на-Дону, парочка пассажиров решила устроить пир прямо на борту.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте по Северо-Кавказскому Федеральному округу, перед тем, как сесть в самолет, мужчина и женщина зашла в дьюти-фри за недорогим турецким алкоголем. Правда, спиртное до России они так и не довезли. Отмечать окончание отдыха на турецком берегу пассажиры стали прямо в самолете.

Известно, что бортпроводница несколько раз просила 42-летнего мужчину и 30-летнюю женщину прекратить распивать алкоголь на борту воздушного судна. Однако те упорно продолжали пьянку.

Домой парочка вернулась не сразу. Фото: Дадаян Давид

В итоге стюардесса доложила обо всем командиру лайнера, а тот, в свою очередь, передал информацию полиции. И, как результат, ростовском аэропорту «Платов» теплую компанию любителей турецкого алкоголя уже встречал наряд полиции.

В ведомстве корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» сообщили, что в отношении пассажиров составлены административные протоколы. Сейчас суд будет решать, какое наказание они понесут. За дебош в самолете им грозит арест до 15 суток, но скорее всего на первый раз дело ограничится штрафом в размере полторы тысячи рублей с носа.