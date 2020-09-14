Беременна в тринадцать: Или когда маме еще самой пешком за парту ходить

Роды в юном возрасте - большой риск. Фото: Олег ЗОЛОТО

Медики бьют тревогу: число молодых мам в возрасте от 13-ти и старше растет со страшной силой. Еще год назад школьная беременность на Дону была единичным случаем, ну, максимум, две за год. А сегодня таких юных мам в возрасте от 13 до 16 лет за девять месяцев этого года в Ростовской области уже два десятка. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов» на 89,8 FM рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

- Двадцать - это очень много, - признает Татьяна Юрьевна. - Тайна раскрывается скорее поздно, чем рано. Например, когда они попадают в больницу с подозрением на почечную колику или приступ аппендицита. Такие мамы-девочки не наблюдаются у врачей и обычно скрывают «интересное» положение.

- Извечные вопросы по теме: кто виноват и что делать?

- В моем понимании в обществе сегодня стали меньше уделять внимание нравственности и морали. Стали меньше говорить об этом детям. Частенько некоторые пытаются смотреть на Запад: мол, там все можно и все дозволено во взаимоотношениях. Однако факт остается фактом: неумение и незнание того, как сохранять свое здоровье, и приводит к каким последствиям.

- Сейчас родители скажут: они же зарабатывают деньги...

- Конечно, когда родители заняты экономическими вопросами, у них не хватает времени на детей. Но мы должны понимать: когда гробится здоровье наших детей, все остальные проблемы отходят на второй план. Ранняя беременность - это потрясение для молодой девочки. И обычно все это происходит тогда, когда нет доверительных отношений между ней и мамой. Когда школьница попадает в лечебное учреждение с подозрением на один диагноз, а уже там оказывается, что она беременна и срок большой, то тогда это уже трагедия для всей семьи.

- Вот хотят ввести уроки полового воспитания. Как по-Вашему, они нужны?

- Я думаю, что это правильно. Мысль часто устроена так, что нужно все попробовать самому, хотя мы и говорим ребенку: «Нельзя. Или надо учиться на чужих ошибках». Но каждый считает, что ее не сделает. Поэтому уроки полового воспитания нужны. Девочка и мальчик должны знать, что и как, а также понимать последствия своих поступков. Кстати, сегодня мы сталкиваемся с ситуациями, когда проблемы бесплодия в семье связаны как раз-таки не с женским бесплодием, а с мужским. И таких пар уже больше 50 процентов. И этот факт тоже говорит нам о том, что половое воспитание для юношей не менее важно, чем для девочек.

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Обсудим эту тему во вторник, 15 сентября, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» на волне 89,8 FM. Звоните сегодня в 17:03 по телефону: 8 (863) 333-25-22.